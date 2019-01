Saccheggiati gli spogliatoi del Circolo schermistico dauno, malviventi via con una Ford (chiavi in mano)

Furto al Circolo Schermistico dauno di via Carlo Baffi, a Foggia. Nononstante la struttura fosse in orario di apertura. Ignoti ieri, intorno alle 19.30, si sono introdotti negli spogliatoi, probabilmente attraverso una finestra, e hanno preso di mira borse e borsoni degli avventori della struttura, intenti a svolgere la loro attività sportiva. Il danno non è stato ancora quantificato ma, da una prima ricognizione, sono stati asportati soldi, cellulari ed altri effetti personali.

Non finisce qui. Perchè, chiavi in mano (rubate da un borsone), i malviventi hanno fatto bingo riuscendo a portare via anche una Ford parcheggiata nei pressi.

Sul posto una volante della Polizia, allertata dalle vittime.