Che amarezza a Bovino: ladri in chiesa, fuggono con la cassetta delle offerte (e danneggiano il presepe)

Amarezza a Bovino, dove nella notte è stata asportata la cassette delle offerte dei fedeli all'interno della Chiesa dei Morti.

Il fatto è successo intorno alle 22 di ieri. Insieme alla cassetta delle offerte (il cui ammontare non è stato ancora quantificato), chi ha agito ha danneggiato anche il presepe allestito all'interno della cripta: era stato realizzato dai ragazzi della parrocchia, che per realizzarlo avevano impiegato oltre un mese di tempo. In giornata verrà sporta denuncia per l'accaduto.