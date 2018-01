Furto al Centro Turistico Bonassisa: dipendente sorprende e mette in fuga ladri con due colpi di pistola

Attimi di paura all’interno del Centro Turistico Bonassisa di Borgo Segezia a nove chilometri da Foggia, in via Napoli 93 sulla Statale 90. Un dipendente della struttura ha sorpreso due ladri e per metterli in fuga ha sparato un paio di colpi di pistola in aria. Spaventati dai colpi esplosi a scopo intimidatorio i malviventi hanno guadagnato la fuga all'esterno riuscendo però a portar via parte della refurtiva asportata, vale a dire alcune stecche di sigarette il cui valore ammonterebbe a crica 3mila euro. Sull’episodio indaga la polizia.