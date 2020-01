Si ferma per rimboccare la coperta sul passeggino, ma gli rubano il cellulare: furto in 'Mongolfiera'

Pranzo amaro, per una giovane coppia con neonato al seguito, in un fast-food all'interno del centro commerciale 'Mongolfiera', a Foggia.

Intorno alle 14 di ieri, infatti, mentre il papà era intento a rimboccare la copertina della carrozzina che la coppia aveva al seguito, una persona ne ha approfittato per portargli via il telefono cellulare momentaneamente poggiato sul tavolino, per poi fuggire facendo perdere le sue tracce.

Immediato l'intervento sul posto di una pattuglia delle 'Volanti': la polizia ha raccolto la denuncia della coppia e avviato le indagini del caso. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale per risalire all'identità del malfattore.