Si finge vigilante e ritira plico di denaro alle casse ticket dei Riuniti: furto-truffa da 14mila euro

Incredibile ma vero quanto accaduto ieri mattina presso le casse ticket degli Ospedali Riuniti di Foggia, quando cioè un finto vigilante che indossava la divisa della Cosmopol, si è presentato per il ritiro di un plico contenente alcune migliaia di euro, probabilmente 14mila ma l’ammontare derubato è ancora in corso di quantificazione, ed è andato via.

Un paio di ore dopo, intorno alle 11, quando si è presentato il vero dipendente dell’istituto di vigilanza, ci si è accorti dell’errore e di come i Riuniti fossero stati vittime di un furto a mo’ di truffa. Evidentemente il dipendente alle casse non ha controllato tesserino o nominativo, ma si è fidato della sola divisa. Indaga la Squadra Mobile di Foggia