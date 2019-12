Furto al Comune di Lucera: ladri negli uffici, forzano cassaforte e fuggono con soldi e buoni carburante

Furto al Comune di Lucera: ladri penetrano negli uffici e forzano un cassaforte a muro contenente denaro e buoni carburante. Il fatto è successo verosimilmente nel corso della notte, ma a farne la scoperta, questa mattina, sono stati i dipendenti degli uffici.

In queste ore sono in corso i rilievi della polizia per ricostruire l'accaduto. Secondo quanto emerso, i ladri sono penetrati nel palazzo comunale forzando una porta d'ingresso secondario; una volta all'interno, hanno aperto - con l'ausilio di una fiamma ossidrica o di un flessibile - una cassaforte a muro contenente denaro contante (poche centinaia di euro), buoni carburante e documenti vari. L'ammontare del bottino verrà quantificato più precisamente in sede di denuncia. Indagini in corso.