Furto in via Zingarelli: colpita ditta di forniture dentali, ladri fuggono con la cassaforte

Un furto è stato scoperto ieri mattina, a Foggia, ai danni di una società di forniture dentali, situata in via Zingarelli.

Ignoti si sono introdotti nell'attività forzando l'ingresso, per poi dirigersi direttamente verso una piccola cassaforte a muro, che è stata scardinata e asportata con tutto il suo contenuto, ovvero due orologi da polso, dal valore non ancora quantificato.

Prima di andar via, i ladri hanno asportato anche alcune banconote presenti in cassa. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti di polizia, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona, in grado di fornire dettagli e spunti investigativi utili per risalire all'identità dei responsabili del furto.