Furto in un'abitazione alle porte di Foggia: ladri puntano alla cassaforte, via con denaro e gioielli

Furto nella casa di campagna, ladri "ripuliscono" cassaforte e fuggono con denaro e gioielli. E' quanto scoperto nella serata di ieri, quando i proprietari di un'abitazione rurale situata lungo la Statale 90, alle porte di Foggia, hanno scoperto di essere stati vittima di un furto e hanno allertato la polizia.

Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, sono intervenuti gli agenti delle 'Volanti': gli operatori hanno accertato che i ladri si sono introdotti nella proprietà forzando due porte blindate in ferro e, una volta all'interno, si sono diretti verso la camera da letto; qui hanno trovato e forzato la cassaforte, asportando tutto il denaro, gioielli e preziosi contenuti all'interno per un valore non ancora quantificato. Indagini in corso.