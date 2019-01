Furto di gasolio in via Trinitapoli: polizia recupera e restituisce ai proprietari 1000 litri di carburante

Furto di gasolio a Foggia, polizia recupera e restituisce alla ditta proprietaria oltre 1000 litri di carburante. E' accaduto nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati a contrastare i fenomeni dei furti nelle zone periferiche e rurali.

Gli agenti delle 'Volanti', su segnalazione della sala operativa, a sua volta allertata dalle guardie giurate addette alla vigilanza, hanno raggiunto l'ex consorzio agrario di via Trinitapoli. Qui, i vigilantes riferivano di aver notato delle persone all’interno del capannone, poi fuggite.

La polizia ha quindi effettuato un attento sopralluogo in tutta l'area e, in un capannone alla sinistra di un caseggiato, hanno recuperato diverse taniche contenente gasolio per un totale di quasi 1000 litri. Da accertamenti effettuati, è emerso che il carburante era stato sottratto ad una ditta appaltatrice di lavori presso la Stazione Ferroviaria di Foggia durante il fine settimana precedente.

L’azienda aveva subito anche il furto di cavi di rame: sul posto, infatti, sono stati recuperate anche numerosissime guaine di plastica prive di conduttori metallici, appartenenti a cavi elettrici di varie dimensioni, oltre a diversi arnesi atti allo scasso. Il gasolio recuperato è stato riconsegnato alla ditta proprietaria, che nel frattempo aveva sporto denuncia presso la Polizia Ferroviaria di Foggia.