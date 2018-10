Banda del buco "ripulisce" magazzini del supermercato 'La Prima': rubati alcolici, salumi e formaggi

La 'banda del buco' torna in azione, a Foggia. All'alba di oggi, infatti, una banda di malviventi hanno preso di mira i magazzini dei supermercati 'La Prima' situati lungo la Statale 673, alle porte della città.

I ladri hanno effettuato un buco nella parete di un capannone attiguo, guadagnandosi l'ingresso nel magazzino. Una volta all'interno, hanno razziato salumi, formaggi e alcolici per un valore ancora da quantificare, ma ingente per quantità. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, una pattuglia delle 'Volanti' della questura. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della squadra mobile, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona.