Incredibile ma vero a Foggia, Lupin dei poveri ruba broccoli ai bambini (che non potranno concludere il progetto)

"L'Arsenio Lupin dei poveri ha colpito ancora". Incredibile ma vero, è successo a Foggia. Ignoti hanno rubato i broccoli dell'orto didattico "dove i nostri piccini stavano aspettando di raccogliere il frutto del loro lavoro e della loro pazienza".

A darne notizia è la pagina Facebook di Parcocittà, il progetto di riqualificazione di Parco San Felice di via Luigi Rovelli. "Facile, è come rubare i broccoli ad un bambino" tuonano.

Amareggiati, i gestori dell'area verde aggiungono: "Non un’ottima lezione per i nostri bambini, che ancora una volta non potranno portare a termine il laboratorio “Ortoincittà” con la fase della raccolta dei frutti, a causa di questi furfantelli"