Parcheggia auto, ladro in bici si avvicina e ruba borsa: il furto in via Perrone

E' bastato un attimo di distrazione a una donna di Foggia per vedersi strappare sotto gli occhi la borsa che aveva in macchina. Nemmeno il tempo di parcheggiare che un soggetto in bici si è avvicinato all'autovettura, ha asportato la borse con all'interno un telefono cellulare ed alcuni effetti personali della vittima, ed è scattato via. L'episodio è avvenuto ieri in via Perrone. Sul caso indagano le Volanti della polizia.