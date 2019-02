Entra in auto, le aprono lo sportello e le rubano la borsa: furto-lampo in via La Rosa

Un'azione fulminea: lo sportello dell'auto che si apre e la borsa non c'è più. Vittima dell'accaduto una donna di circa 60 anni, derubata in via La Rosa, in centro, a Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 20.30 di ieri: secondo quanto accertato dagli agenti di polizia, la donna stava entrando in auto e aveva lasciato per pochi secondi la borsa sul sedile lato passeggero; tanto è bastato ad un ragazzo, sopraggiunto a piedi, a volto scoperto, per aprire lo sportello e fuggire col maltolto. Il giovane si è poi dileguato per le strade adiacenti con una refurtiva composta dal portafogli (contenenti banconote e documenti) e altri effetti personali della vittima. Sull'accaduto indaga la polizia. Un caso analogo è successo pochi giorni fa, in via FIni.