Entra in auto, ma una 'mano lesta' apre la portiera e la ruba la borsa: il furto in via Fini

Pochi attimi e il 'furto con destrezza' è servito. E pochi attimi, infatti, sono bastati alla 'mano lesta' che, nella serata di ieri, è riuscito ad asportare un borsa lasciata incautamente sul sedile posteriore di un'auto.

Vittima dell'accaduto è una donna di circa 70 anni: stava rientrando nella sua auto, parcheggiata lungo via Fini, a Foggia, quando un ragazzo non meglio identificato l'ha raggiunta e, in un batter d'occhi, ha aperto la portiera ed è fuggito col maltolto.

All'interno della borsa, il portafogli con denaro e documenti e altri effetti personali della vittima. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. Informazioni utili potranno arrivare dai filmati dei sistemi di videosorveglianza delle attività presenti in zona.