La Circoscrizione di viale Candelaro ancora nel mirino dei ladri: via con la cassaforte (piena di vecchie carte d'identità)

"Ancora una volta la sede della Circoscrizione comunale in viale Candelaro è stata oggetto di furto. Ed anche questa volta i danni arrecati agli arredi sono maggiori rispetto ai pochi spiccioli sottratti dai malfattori, che hanno portato via una cassaforte contenente vecchie carte d'identità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Amaro sfogo del sindaco di Foggia, Franco Landella: "Le Circoscrizioni di decentramento rappresentano un beneficio a disposizione dei cittadini che risiedono nelle zone periferiche. Assaltarle in questo modo barbaro, mettendo a soqquadro gli arredi, significa negare un servizio utile ai foggiani e far pagare all'intera comunità i danni provocati da qualche balordo. Siamo sicuri che le forze di polizia riusciranno presto ad individuare i responsabili di questi vili atti che non fanno altro che danneggiare i cittadini onesti e macchiare l'immagine di un'intera comunità".