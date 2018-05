Furto di biciclette in via Marchese De Rosa: bottino stimato per oltre 10mila euro

Ammonta a 10mila euro circa, il bottino del furto messo a segno la scorsa notte, a Foggia, ai danni di una rivendita di biciclette in via Marchese de Rosa. Secondo le prime informazioni raccolte, chi ha agito ha forzato e divelto la saracinesca dell'attività, aprendosi un varco per operare all'interno e asportare alcune biciclette stimate, nel complesso, dal titolare dell'attività circa 10mila euro. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti delle "Volanti" della questura; sull'accaduto indaga la polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.