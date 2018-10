Rubano bici, ma sopraggiunge la polizia e scappano: minorenne fermato dopo un inseguimento

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno tratto in arresto un minorenne foggiano di 17 anni per furto aggravato.

Durante un servizio di pattugliamento in Via Manfredi, nei pressi del supermercato 'La Prima', hanno notato due giovani che dopo aver tranciato la catena che assicurava una bicicletta legata al palo della segnaletica stradale, si davano alla fuga.

Durante l'inseguimento i due abbandonava la bici e scappavano a piedi. Uno dei due, durante la fuga cercava di liberarsi una grossa cesoia, ma veniva raggiunto da un agente e fermato, mentre l’altro riusciva a dileguarsi. La cesoia ed il lucchetto tranciato venivano sequestrati, mentre il giovane fermato veniva accompagnato negli Uffici della Questura per le formalità di rito.

La bici oggetto di furto veniva restituita al legittimo proprietario, mentre il minore veniva accompagnato presso la propria abitazione in regime di permanenza in casa come disposto dall’Autorità Giudiziaria.