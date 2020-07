Foggia, si recano in bici alla 'Casa del Giovane' ma all'uscita non le trovano più. L'appello: "Riportatele indietro"

Si sono recati presso la 'Casa del Giovane' di Foggia in bici ma all'uscita non le hanno più trovate. Vittime del furto avvenuto ieri, una coppia di fidanzati, amareggiati e increduti per l'accaduto. "Eravamo andati per dare la nostra disponibilità alle attività per un campus con i ragazzi che si farà ad agosto" spiegano a Foggiatoday.

Il maltolto, nella struttura del centro di aggregazione giovanile di fronte al Parco San Felice. I malviventi hanno portato via due bici Mtb modello Experia 27,5, identiche, dotati di segni particolari, che i proprietari avevano legato in un luogo chiuso.

"Abbiamo chiesto di visualizzare le telecamere della zona e questa mattina sporgeremo denuncia" spiega Alessandro. "A coloro che hanno rubato le bici, chiediamo di riportarle alla Casa del giovane, dove sono state rubate e finire nel migliore dei modi questa vicenda".