Spaccata con la ruspa alla BCC: colpo da film in pieno centro a San Marco in Lamis, ma arriva la vigilanza e i ladri scappano

Spaccata da film la scorsa notte a San Marco in Lamis alla BCC di via Amendola. Un gruppo di malviventi, con l'impiego di una ruspa, ha tentato il colpo alla filiale della Banca del Credito Cooperativo, in pieno centro,

Proprio quando i ladri erano in procinto di entrare nei locali dell''istituto di credito attraverso il buco ricavato da una vetrata di via Dante Alighieri, è intervenuta la vigilanza che li ha costretti alla fuga. Ingenti i danni alla struttura.