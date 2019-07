Topi d'appartamento a gogò in città, ma nel mirino dei ladri finisce anche un bar: colpo da 50mila euro all'Artigiani

Non solo topi d'appartamento, in città non mancano i furti nelle attività commerciali. Nel mirino dei ladri, dopo l'escalation di colpi compiuti nelle abitazioni dei foggiani in vacanza e finanche di un'anziana ricoverata in ospedale, nella notte tra lunedì e martedì è finito anche un bar sito tra il Rione Martucci e il Villaggio Artigiani, il bottino ammonterebbe a un valore di circa 50mila euro.

I ladri avrebbero tagliato le grate di una finestra della porta del retro e poi i fili dell'allarme. Una volta dentro e in tutta tranquillità, hanno svaligiato l'attività commerciale e portato via circa 50mila euro di pachi di sigarette, ma anche 500 euro in contanti e gratta e vinci per un valore di 2mila euro.

Prima di guadagnare la fuga i malviventi si sarebbero impossessati anche dell'hard disk del sistema di sorveglianza, A lanciare l'allarme il titola di un'attività vicina al bar. Sul caso indagano le volanti