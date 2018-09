La banda dello scooter colpisce ancora: scippato passante, rubato borsello in un bar

Potrebbero essere gli stessi banditi gli autori dei due furti avvenuti ieri a Foggia in viale XXIV maggio e un'ora dopo in via Gobetti. Due episodi che fanno peraltro il paio con quello compiuto nella notte tra sabato e domenica in Corso Roma. Su entrambi i casi indaga la polizia.

Ad agire, anche in questo caso, due malviventi a bordo di un ciclomotore. Il primo furto si è consumato intorno alle 10 nei pressi di un bar. Uno dei due ladri ha asportato un borsello appoggiato su un tavolino, approfittando di un momento di disattenzione del proprietario.

Il secondo episodio, intorno alle 11, in via Gobetti. In questo caso i banditi hanno scippato un passante, portandogli via il borsello contenente documenti, cellulare e denaro.