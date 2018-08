Borgo Mezzanone, furto nel bar-tabacchi: ladri fuggono con denaro, sigarette e gratta e vinci

E' ancora da quantificare il bottino del furto messo a segno nella notte, ai danni del bar-tabacchi di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Il fatto è successo intorno alle 3: quando ignoti hanno tagliato la saracinesca dell'attività all'altezza della serratura, guadagnandosi l'ingresso nei locali. Una volta all'interno, i malviventi hanno razziato sigarette e gratta e vinci, oltre al denaro presente in cassa. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona, utili ai fini delle indagini.