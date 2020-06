Furto nel bar tabacchi rompe la quiete di Anzano di Puglia: ladri in fuga con sigarette e mille euro

Numerosi pacchi di sigarette e circa mille euro in monete: questo il bottino del furto messo a segno la scorsa notte, ad Anzano di Puglia, sui Monti Dauni.

A finire nel mirino dei malviventi, un bar tabacchi in piazza Mastralessio. Il fatto è successo poco prima delle due: i ladri, secondo quanto accertato, avrebbero infranto una finestra aprendosi un varco per accedere all'attività commerciale. In breve tempo hanno razziato tabacchi e denaro per poi fuggire indisturbati. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. L'attività non è dotata di sistema di videosorveglianza, ma una telecamera sarebbe presente nella piazza.