Furto alla Q8 alle porte di Foggia: in quattro fuggono con sigarette e gratta&vinci per 3500 euro

Ammonta a circa 3500 euro la prima stima del furto messo a segno la scorsa notte, a Foggia, ai danni del bar di una stazione di servizio Q8 situata al km 3.600 della Statale 673.

Il fatto è successo intorno alle 5: una banda di malviventi, tutti incappucciati, è giunta sul posto a bordo di un'auto scura: i quattro hanno divelto la saracinesca e infranto una vetrata, guadagnandosi l'ingresso nei locali.

Qui hanno razziato sigarette, gratta e vinci e denaro contante per un valore complessivo di 3500 euro (ma l'ammanco preciso verrà quantificato in sede di denuncia). Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti della questura che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dell'attività.