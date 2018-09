Furto al bar 'Dolce Sorriso’: ladri fuggono con denaro e ‘gratta e vinci’

Ancora un furto messo a segno a Foggia: stavolta, a finire nel mirino dei ladri è stato il bar ‘Dolce Sorriso’ di viale Ofanto. Il colpo è avvenuto nella notte, quando ignoti hanno prima forzato la saracinesca dell’attività, per poi sfondare la porta d’ingresso.

Una volta all’interno, i malviventi hanno portato via il registratore di cassa e diversi ‘gratta e vinci’. Sul posto è giunta la polizia per un primo sopralluogo e per l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da quantificare il bottino del furto.

Gallery