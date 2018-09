Furti su furti, non c'è pace in città: nel mirino dei ladri notturni l'ennesimo bar e un'azienda

Due furti messi a segno nella notte, a Foggia. Tra le attività colpite dai malviventi il bar (l'ennesimo) di una stazione di servizio e ad una azienda foggiana. Il primo caso risale alle 2.30 della notte, in corso del Mezzogiorno, dove i malviventi hanno preso di mira il bar annesso al distributore di metano presente in zona.

Dopo aver forzato una finestra, i ladri si sono introdotti nell'attività e hanno razziato sigarette per un valore di 5mila euro, biglietti della lotteria istantanea e il denaro presente in cassa (circa 500 euro). Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.

Un paio di ore dopo, gli stessi poliziotti sono intervenuti in via Sprecacenere per una segnalazione di furto ai danni di una azienda locale: dalla prima ispezione dei luoghi, chi ha agito è fuggito asportando un macchinario di lavoro (un rullo compattatore gommato) causando un grave danno all'attività colpita. Indagini in corso.