Furto al bar 'Cocò': i "soliti ignoti" forzano ingresso e fuggono con tabacchi e gratta e vinci

Finisce nuovamente nel mirino dei ladri il bar 'Cocò' di piazza Padre Pio, a Foggia. L'attività - già più volte vittima di furti e rapine - è stata colpita la scorsa notte, quando ignoti hanno scardinato la saracinesca e infranto la vetrata d'ingresso per introdursi nei locali. Una volta all'interno, gli stessi hanno razziato stecche di sigarette e gratta e vinci in esposizione per un valore non ancora quantificato. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.