Ancora furti di gratta e vinci e sigarette: colpito bar-tabacchi alla periferia di Foggia

Ancora un bar-tabacchi preso di mira dai malviventi, a Foggia. Questa volta è toccato all'attività annessa ad un'area di servizio alla periferia della città fare i conti con i ladri di 'gratta e vinci' e sigarette.

Nel corso della notte, poco dopo le 3, ignoti si sono introdotti nel bar della stazione di servizio situata al bivio tra via Trinitapoli e via del Mare. Dopo aver rotto il vetro di una finestra, i ladri si sono introdotti nel locale e hanno razziato gratta e vinci e sigarette per un valore non ancora quantificato. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti della questura che stanno verificando la presenza di telecamere in zona utili alle indagini.