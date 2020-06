Sorprende ladri nella sua azienda agricola, scatta l'allarme e la fuga con un camion (che però aveva il sistema gps)

Furto in una azienda agricola, l’allarme mette in fuga i malviventi che scappano con un camion Iveco e gli spiccioli del distributore di snack e bevande. Immediato l’intervento della polizia che, nel giro di pochi minuti, recupera il mezzo pesante e lo restituisce al proprietario.

E’ accaduto la scorsa notte, quando gli agenti del reparto sono intervenuti, verso le 2, per la segnalazione di furto in atto presso un’azienda agricola in agro di Troia. Gli agenti hanno raggiunto l’azienda in breve tempo e hanno preso contatti con il proprietario a sua volta allertato dal custode. Quest’ultimo avendo udito l’allarme proveniente dagli uffici, affacciandosi all’esterno, aveva modo di notare la presenza di alcune persone in fuga.

Dal sopralluogo effettuato è stato appurato che gli ignoti si sono introdotti nell’azienda dopo aver tranciato la recinzione metallica esterna. Dopo aver forzato la porta di accesso agli uffici, hanno danneggiato il cassetto portamonete del distributore automatico di bevande, portando via pochi spiccioli. Nel contesto, i malfattori sono riusciti ad asportare un camion Iveco uscendo dal cancello principale.

L’automezzo, dotato di sistema gps, è stato celermente ricercato e rinvenuto da un’altra pattuglia delle ‘volanti’ e restituito al proprietario. Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto.