Furto nel capannone di viale Fortore: ladri fuggono con resina per pavimenti e una macchina operatrice

Furto in viale Fortore, ladri fuggono con un carico di resina per pavimenti e una macchina operatrice semimovente. Amara sorpresa, quindi, per i proprietari del capannone alla periferia di Foggia, che ieri mattina, scoperto l'ammanco, hanno lanciato l'allarme alla polizia.

Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti della questura, che hanno accertato l'avvenuta effrazione e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Secondo quanto ricostruito, verosimilmente durante la notte, i malviventi si sono introdotti nella struttura riuscendo ad asportare circa 20 grossi flaconi di resina per pavimenti e un mezzo di lavoro, una macchina operatrice semimovente, il cui valore non è stato ancora pienamente quantificato. Indagini in corso.