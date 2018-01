Le rubano l'auto in viale Francia e pochi giorni dopo riceve una multa

Quando si dice, “al danno anche la beffa”. Il 20 dicembre scorso una signora di Deliceto in trasferta a Foggia per delle commissioni, ha parcheggiato la sua autovettura in viale Francia ma al ritorno non l’ha più trovata. Pochi giorni dopo si è vista recapitare dal comando della polizia locale del capoluogo dauno una sanzione, in quanto la sua Lancia Y color beige, mezzora dopo il furto, aveva percorso viale degli Aviatori superando il limite di velocità di 10 km.

A FoggiaToday la vittima racconta di aver chiamato immediatamente il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia: “Mi hanno risposto che non era possibile” e di essersi recata a piedi in questura: “I terminali non funzionavano”. A quel punto, sempre a piedi, la vittima racconta di aver raggiunto la Mongolfiera per prendere il pullman diretto a Deliceto e di aver sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri del suo paese il giorno successivo. “E pensare che la mia auto poco dopo il furto era ancora in zona” l’amaro sfogo a FoggiaToday.