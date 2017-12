Furto in via Perrone: entra in Chiesa ma all'uscita non trova più l'auto

Ancora un'autovettura rubata a Foggia, l'ultimo di una lunga serie è avvenuto ieri mattina in via Emilio Perrone nei pressi della Chiesa dell'Immacolata. A segnalarlo a FoggiaToday, la nipote della vittima: "Siccome la speranza è l’ultima a morire, mi rivolgo a voi. Ieri mattina, alle 9, hanno rubato la macchina a mia nonna, che nel frattempo era in chiesa ad ascoltare la messa. Si tratta di una Punto Bianca Diesel del 2010, targa EC603TE, peraltro appena stata rimessa a nuovo. Io non sono a Foggia ma vivo a Londra e sto pensando a come poterla aiutare, per questo mi rivolgo a voi. Il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine, mentre mia nonna, nel frattempo, si sente privata della sua libertà e indipendenza. E’ davvero terribile tutto ciò"