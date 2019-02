Auto rubata in via Napoli, scatta la segnalazione e viene ritrovata poco dopo in un casolare della Statale 673

Era stata rubata poco prima in via Napoli la Fiat 500L ritrovata dalla polizia in un casolare in aperta campagna con il motore ancora caldo. E' accaduto ieri pomeriggio a Foggia nel corso di una ricognizione effettuata dagli uomini delle Volanti sulla Statale 673 che si sono messi sulla tracce del veicolo rubato diretto nelle vicinanze di un campo di cereali, fino al casolare di campagna. La proprietaria ha così potuto riavere la sua auto.