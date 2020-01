Fuga pericolosa e inseguimento da film: beccati dalla polizia, ladri d'auto si schiantano nel parcheggio de 'La Mongolfiera'

Inseguimento da film in città lunedì scorso quando una pattuglia delle Volanti della Questura di Foggia è intervenuta in via Miranda per la presenza, segnalata al 113, di alcuni soggetti che stavano tentando di rubare una Mercedes immmatricolata da pochi giorni.

All'arrivo della polizia i ladri sono saliti a bordo di una Fiat Stilo intercettata poco dopo da un altro equipaggio delle Volanti nei pressi del centro commerciale “La Mongolfiera”.

I poliziotti hanno intimato l'alt al conducente del veicolo, che però accelerava dandosi alla fuga introducendosi nel parcheggio del centro commerciale affollato.

Nell’eseguire alcune manovre azzardate, il veicolo finiva prima su un’aiuola spartitraffico, poi contro un albero. A causa dell’incidente, gli occupanti del mezzo abbandonavano il veicolo dileguandosi a piedi.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Polizia Scientifica che ha provveduto ad effettuare i rilievi tecnici sull’autovettura utilizzata dai ladri sottoposta a sequestro ed affidata in giudiziale custodia, al cui interno sono stati rinvenuti arnesi idonei ad aprire e forzare serrature.

Sono state anche acquisite le immagini del centro commerciale per identificare i malviventi.