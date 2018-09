Rubano auto con la "spintarella", ma vengono pizzicati dalla polizia: fuga e furto sventato

Ieri gli agenti della Polizia di Stato dell’U.P.G.S.P. della Questura di Foggia - su segnalazione della sala operativa che riferiva di un furto in atto di un’autovettura Audi bianca in via della Piccirella - intervenivano nelle immediate vicinanze avviando le ricerche.

Dopo vari giri di perlustrazione, in via Camporeale, in direzione della circonvallazione, scorgevano in lontananza scorgevano due veicoli accodati di cui uno spingeva l’altro. I malfattori alla vista degli operanti si davano alla fuga, in particolare gli occupanti di un’Audi A4 di colore grigio fuggivano con l’autovettura, mentre il conducente dell’Audi bianca abbandonava il mezzo e si fava alla fuga a piedi nei campi approfittando del buio della notte. L’Audi A4 appena rubata veniva recuperata per essere restituita al proprietario.

Nello stesso giorno, gli Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, durante un servizio di controllo del territorio nelle zone più esterne della città, individuavano un’autovettura Renaul Clio abbandonata sulla strada per San Giusto. Da accertamenti al terminale risultava compendio di furto, pertanto la stessa veniva rinvenuta per procedere alla restituzione all’avente diritto.





