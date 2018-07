Ritira auto nuova, ma gliela rubano dopo poche ore. L'appello ai foggiani: "Vi prego, aiutatemi"

Su quell’auto aveva investito tutti i suoi averi. E anche di più, considerato che dovrà pagarla a rate per altri 5 anni. Per Giovanni, 26enne foggiano con difficoltà motorie, l’acquisto di un’auto con determinate caratteristiche era fondamentale per lo svolgimento della sua attività lavorativa.

Eppure, la gioia per l’acquisto di una Opel Mokka marrone, nuova di zecca, è durata poche ore: ritirata venerdì in concessionaria, infatti, l’auto è stata rubata intorno all’una della stessa notte, in via Maria de Prospero, a Foggia, dove la stessa era stata regolarmente parcheggiata. Amarissimo, dunque, il suo risveglio: giusto il tempo per sfogare la rabbia e la frustrazione per l’accaduto e recarsi in questura per sporgere denuncia di furto contro ignoti. Giovanni però spera ancora di ritrovarla. E fa’ appello ai foggiani: “L’auto mi serve per andare a lavoro, e non posso comprarne un’altra perché il mio stipendio è bassissimo. Chiedo a voi e a tutti i cittadini di Foggia di darmi una mano a ritrovarla”.