Rubano auto, ma sulla strada del ritorno trovano la polizia: occupanti scendono e scappano

Ieri, sulla strada provinciale 62 che collega Trinitapoli a Cerignola - nell’ambito del Servizio Straordinario del Controllo del Territorio del Piano Operativo Interprovinciale fortemente voluto e definito dal Questore di Foggia Mario Della Cioppa e dal Questore di Bari Carmine Esposito e finalizzato a garantire valide strategie di aggressione al crimine che si basa sull’impiego sinergico e contemporaneo delle forze territoriali della Polizia di Stato appartenenti ai territori limitrofi delle due province di BAT e Bari, che prevedono servizi di controllo del territorio ad ‘Alto Impatto’ - gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine hanno intercettato due autovetture, un’Audi SW e una BMW berlina, che procedevano a velocità sostenuta.

L’equipaggio ha effettuato l’inversione di marcia per fermare i veicoli ma gli occupanti dell’Audi SW, con il finestrino anteriore infranto e il conducente travisato da un passamontagna, hanno abbandonato il mezzo e si sono dileguati con l’altra auto. Sono state diramate le ricerche tramite la Centrale Operativa del 113 per permettere agli equipaggi in zona di individuare la BMW ma senza alcun riscontro. L’auto a bordo della quale è stato rinvenuto e sequestrato un taglierino ‘Cutter’ di colore nero e giallo, era stata appena rubata. Riconsegnata al legittimo proprietario, sono in corso indagini finalizzate all’individuazione dei malfattori.

I controlli da parte della Polizia di Stato continueranno, anche nelle prossime settimane, al fine di assicurare un incisivo contrasto alla criminalità ed aumentare nei cittadini di tutta la Provincia la percezione di sicurezza.