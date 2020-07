Dalla Polonia a Orta Nova per riabbracciare i parenti, ma non trovano più la loro auto. L'appello: "Aiutateci a ritrovarla"

Si è trasformata in un incubo la vacanza di una famiglia residente in Polonia composta da quattro persone - marito, moglie e due figlie adolescenti - in visita dai parenti a Orta Nova.

Arrivati venerdì pomeriggio dopo un viaggio di 1800 km - così come avviene ormai da 15 anni - nella notte appena trascorsa hanno subito il furto della loro Toyota Yaris colore argento del 2017, con la quale sarebbero dovuti ripartire il prossimo fine settimana per fare rientro a casa.

"Si trovano in difficoltà, la targa è polacca e l'auto è riconoscibile anche per via del colore. Vi preghiamo di darci una mano nel caso vi capitasse di vederla" l'appello di una parente, che in caso di avvistamento dell'auto invita a contattare i carabinieri, dove il proprietario dell'auto questa mattina ha sporto denuncia