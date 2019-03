Rubano auto in un garage, scatta inseguimento con la polizia: ladri abbandonano il mezzo e scappano

Furto in un garage in via Cerignola, alla periferia di Foggia. Intorno alle 2 della scorsa notte, ignoti hanno asportato una Renault Clio parcheggiata in un box privato, ma durante la fuga i malviventi sono stati intercettati da una pattuglia della polizia, impegnata in una attività di controllo del territorio.

Ne è scaturito un lungo inseguimento, all'esito del quale i malviventi - giunti ormai in via Castelluccio - hanno abbandonato il mezzo rubato, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Dileguatasi anche l'auto-staffetta a bordo della quale vi erano, verosimilmente, altri componenti della banda. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti di Foggia che hanno avviato le indagini del caso e stanno verificando eventuali ammanchi anche in altri garage della zona.