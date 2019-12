Furto-lampo a Foggia, vittima un automobilista: giovane gli apre lo sportello e gli porta via il cellulare

Con una mossa fulminea, apre lo sportello di un'auto in transito e si impossessa di un telefono cellulare. E' accaduto ieri sera, a Foggia, in zona Largo degli Scopari. Vittima dell'accaduto, un uomo foggiano concentrato sulla guida quando un giovane, non meglio identificato, ha messo a segno il furto. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia. La zona è dotata di telecamere.