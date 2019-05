Auto rubata a Bisceglie, polizia segue gps e la trova a Cerignola: Range Rover torna al proprietario

Auto rubata a Bisceglie e ritrovata a Cerignola. Brutta avventura, ma a lieto fine, per il proprietario di una Range Rover Evoque rubata solo una manciata di ore prima del ritrovamento.

Gli agenti del commissariato di Cerignola nel corso di un servizio di controllo e prevenzione del territorio, rivolto a contrastare i reati predatori commessi nelle aree rurali, infatti, sono intervenuti su richiesta della sala operativa sulla Provinciale 95 per la presenza di un’auto rubata.

Dalle coordinate del GPS, fornite dal proprietario, gli agenti dopo varie ricerche, giungevano in aperta campagna in via Candela, ove riuscivano ad individuare il mezzo in un tratturo poderale, occultato dietro un vascone. L'auto è stata quindi restituita al proprietario.