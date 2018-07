Oliver Kragl ai ladri foggiani: "Per favore non rubate la mia auto"

Si narra che il primo giorno che Oliver Kragl mise piede a Foggia chiese a un passante se avesse potuto lasciare l'auto tranquillamente fuori. Evidentemente il calciatore sapeva del rischio che avrebbe potuto correre.

Tant'è che il 16 maggio scorso, in zona Mongolfiera, attraverso i canali social Alessia Macari denunciava il furto della Opel Adem bianca parcheggiata sotto casa in zona Mongolfiera. Una notizia che il centrocampista offensivo tedesco non aveva preso di certo bene. L'auto fu ritrovata.

Ora su Instagramm Kragl lancia l'appello ai foggiani chiedendo la cortesia di lasciarla stare: "Ragazzi cambiato colore...è la mia!! Non rubate per favore"