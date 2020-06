Paura in via San Severo: donna si sveglia nella notte e trova un ladro in casa (che fugge con parte della refurtiva)

Tanto spavento e pochi oggetti perduti per un valore ancora da quantificare. È il resoconto di una nottata da incubo per una famiglia foggiana residente in via San Severo, dove la scorsa notte un ladro si è introdotto mentre la famiglia, madre e due figli erano in casa.

Secondo quanto ricostruisce la 'Gazzetta del Mezzogiorno', il ladro era riuscito a fare irruzione nell'appartamento dopo aver smontato la serratura. Ad accorgersi della sua presenza è stata la padrona di casa, che ha notato una figura vestita di scuro nell'ombra, comprendendo subito che non fosse uno dei due figli. Il ladro, vistosi scoperto, si è dato subito alla fuga, raccattando parte della refurtiva già messa da parte e lasciando il resto sull'uscio.

Sul caso indaga la Questura di Foggia, anche se le vittime non sono state in grado di identificare l'autore del colpo.