Furto in via Mucelli: malviventi manomettono la cassaforte e portano via contante e preziosi

Furto nella notte in un appartamento di via Mucelli, in zona stadio, a Foggia. A dare l’allarme intorno alle 5.00 di questa mattina lo stesso proprietario di casa, al rientro probabilmente da una notte fuori. Sul posto una volante della Polizia che non ha potuto far altro che confermare la manomissione della cassaforte all’interno della quale, stando alla denuncia sporta, vi erano denaro contante, preziosi e diverse cartucce relative ad una pistola regolarmente detenuta ma custodita in altro luogo, e pertanto non rubata. 'Salvi' anche diversi fucili regolarmente detenuti e custoditi in un armadio blindato.Bottino in corso di quantificazione nella sua entità. Gli agenti non hanno rilevato segni di effrazione su porte ed infissi.Accertamenti in corso della pg.