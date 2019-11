I proprietari escono per commissioni, i ladri gli ripuliscono casa: furto 'pomeridiano' in viale Giotto

Escono per delle commissioni e i ladri gli 'ripuliscono' casa. È successo, in viale Giotto, a Foggia. Secondo quanto accertato dalla polizia, il furto è stato consumato nel pomeriggio di ieri, mentre l'appartamento - al primo piano di una palazzina della zona - era rimasto incustodito per alcune ore.

A fare l'amara scoperta, in serata, sono stati i proprietari di casa: aperta la porta d'ingresso, hanno trovato i locali a soqquadro e hanno notato l'ammanco di denaro contante ed oggetti preziosi per un bottino non ancora quantificato.

Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, sono intervenuti gli agenti delle 'Volanti': secondo quanto accertato, i malviventi si sono introdotti nell'appartamento attraverso una finestra del soggiorno, che si affaccia su un terrazzo. Avviate le indagini del caso per individuare i responsabili del furto.