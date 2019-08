Rientrano dalle vacanze e trovano la casa a soqquadro: rubati gioielli e contanti per 12mila euro

Il rientro a casa dalle vacanze ha portato una amara sorpresa per una famiglia foggiana. Anzi, amarissima. Tornati nella loro abitazione, in via Homs, infatti, i proprietari hanno trovato l’appartamento messo a soqquadro dai ladri.

Il furto è stato scoperto lo scorso sabato sera. “Hanno portato via tutto”, spiega a FoggiaToday la vittima. “Gioielli e monili in oro per un valore di 10mila euro e circa 2mila euro in contanti. Tra i gioielli, asportati anche alcuni ricordi, e questo fa molto male”.

L'ammontare del bottino verrà perfezionato in sede di denuncia e, al momento, si basa solo su una autovalutazione delle vittime. Nell'immediatezza dei fatti, era stato richiesto l’intervento dei carabinieri: dal sopralluogo di furto è emerso che i ladri sono entrati direttamente dalla porta d’ingresso. Indagini in corso.