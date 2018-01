Rientrano dalla spesa e trovano la casa messa a soqquadro dai ladri

Ancora un furto in appartamento a Foggia. I ladri sono entrati in azione in pieno giorno in un appartamento di Corso Giannone, abitato da una coppia di anziani, che in quel momento erano fuori per la spesa quotidiana.

Meno di un paio d’ore sono state sufficienti affinché i ladri entrassero e mettessero a soqquadro l’abitazione.