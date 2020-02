Topi d'appartamento in azione, ma i carabinieri li fermano a metà dell'opera: finisce male la trasferta per tre cerignolani

È di tre arresti il bilancio dell'operazione portata a termine dai carabinieri della stazione di Lacedonia, in provincia di Avellino: a finire in manette, tre uomini di Cerignola, di età compresa tra i 30 e i 60 anni, sorpresi in flagranza di reato, mentre stavano per mettere a segno un furto all'interno di un'abitazione.

Come riporta AvellinoToday, i fatti si riferiscono alla mattinata di ieri, quando una pattuglia dei carabinieri ha notato un furgone parcheggiato all'esterno di un immobile rurale: la presenza sospetta del furgone ha indotto i militari a eseguire un controllo all'interno dell'appartamento, dove erano presenti i tre soggetti i quali avevano già caricato una buona parte della refurtiva all'interno del mezzo.

Prontamente bloccati, i tre sono stati identificati e condotti in caserma. A loro carico sono emersi diversi precedenti, soprattutto per reati predatori. Inoltre, uno dei tre è risultato anche oggetto di un provvedimento di Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

I tre, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, in attesa di essere giudicati con la formula del rito direttissimo.