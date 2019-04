Rubano in casa di una anziana, poi tentano la fuga col bus di linea (e la refurtiva negli slip): presi

Prima il furto a casa di una anziana, poi il tentativo di fuga con il bus di linea e la refurtiva negli slip. E' accaduto ieri, a Monte Sant'Angelo, dove i due giovanissimi autori del furto (uno dei quali è ancora minorenne) non hanno fatto i conti con i carabinieri che - immediatamente allertati - li hanno acciuffati alla fermata del pullman per Manfredonia.

Il fatto - è stato poi ricostruito - è avvenuto intorno alle 13.30 di ieri, quando i due si sono introdotti nell'abitazione di una anziana donna, mettendo a soqquadro l'interno appartamento e trafugando alcuni oggetti in oro, che gli stessi volevano poi ricettare a Manfredonia. Per il fatto, quindi, i due sono stati fermati e denunciati alle rispettive procure per furto aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti del comandante della stazione ed un altro militare. Recuperata e riconsegnata alla proprietaria la refurtiva: era nascosta negli slip del minore.