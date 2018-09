Paura in via Matteotti, proprietario sorprende ladri in casa (che scappano all'arrivo della polizia)

Ennesimo furto in abitazione. E’ avvenuto nella giornata di ieri, presso un appartamento al terzo piano in via Matteotti, a Foggia.

Erano circa le 20 quando il proprietario, di ritorno a casa, ha notato la presenza di due persone all’interno dell’abitazione, che avevano guadagnato l’accesso da una finestra. Immediata la segnalazione al 113, con una volante di polizia che è giunta subito sul posto. Alla vista degli agenti i due malviventi si sono dati alla fuga.

Da quantificare l’eventuale bottino portato via dai ladri.